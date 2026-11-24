В Беринговом море резко увеличилась численность гибридных крабов, для которых американские правила рыболовства не предусматривают отдельных квот. После массовой гибели снежных крабов их необычные сородичи заняли освободившуюся экологическую нишу, пишет The Guardian.

Гибриды появились в результате скрещивания краба-стригуна опилио с крабом-стригуном Бэрда. Раньше такие особи встречались редко, однако теперь их численность превышает исторические показатели более чем в 13 раз. По данным NOAA, в 2025 году на гибридов приходилось 41,7% всех самцов промыслового размера, учитываемых при оценке запасов. Исследования 2026 года показали, что рост продолжился.

Перемены начались после аномального прогрева Берингова моря в 2018–2019 годах. Из-за сокращения ледового покрова и последовавшего нарушения экосистемы погибли около десяти миллиардов снежных крабов. Учёные полагают, что исчезновение многочисленных конкурентов позволило гибридам быстрее увеличивать популяцию.

Отличить необычных ракообразных можно по изогнутой форме ротового аппарата и окраске глаз, сочетающей признаки обоих родительских видов. При этом биологи до сих пор не установили, способны ли гибриды самостоятельно размножаться между собой.

Для рыбаков ситуация обернулась юридической проблемой. Гибридов разрешено добывать и продавать как снежных крабов, но отдельного лимита на их вылов не существует. Представители промысла добиваются пересмотра правил, тогда как специалисты опасаются чрезмерной добычи снежного краба, численность которого ещё не восстановилась после катастрофы. Обсудить возможные изменения планируют в январе 2027 года.

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