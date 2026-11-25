У водочного магната из 90-х Юрия Шефлера*, которого российская Генпрокуратура обвиняла в финансировании ВСУ, возникли новые проблемы с бизнесом в США. Американское подразделение его алкогольного холдинга Stoli Group* лишилось доступа к бухгалтерской базе материнской компании в разгар процедуры банкротства. Об этом свидетельствуют материалы суда Северного округа Техаса.

Шефлер* построил алкогольную империю на приобретённых в 90-е годы правах на водочные бренды «Столичная» и «Московская». Однако в последние годы бизнес столкнулся с падением спроса на крепкий алкоголь, многолетними судебными тяжбами с Россией, последствиями кибератаки и растущей долговой нагрузкой. Задолженность перед американскими кредиторами достигла 78 миллионов долларов.

Процедуру банкротства американского подразделения запустили в ноябре 2024 года. В феврале 2026-го управление компанией передали независимому управляющему. Практически одновременно американская «дочка» потеряла полноценный доступ к бухгалтерской системе головной организации в Люксембурге.

В результате специалистам пришлось восстанавливать финансовую отчётность на основании ранее полученных данных. Согласно представленным суду расчётам за март, обязательства компании превышали 100 миллионов долларов при активах на 98,2 миллиона. При этом составители отчётности предупредили, что из-за ограниченного доступа к информации показатели являются приблизительными.

Примечательно, что сам Шефлер* в июле 2025 года занял пост временного генерального директора Stoli Group*.

В ноябре 2026 года холдинг объявил о возвращении своей продукции на американский рынок после достижения соглашения с кредиторами обанкротившегося подразделения.

Напомним, в 2024 году российский суд обратил активы Шефлера* в доход государства. Основанием для разбирательства стали обвинения Генпрокуратуры в финансировании украинских вооружённых формирований. Впоследствии Росфинмониторинг внёс предпринимателя в перечень террористов и экстремистов. В план приватизации на 2026–2028 годы включили конфискованные у бизнесмена доли двух алкогольных предприятий — «СПИ-РВВК» и «Амбер Талвис».

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