Красиво, но опасно: Китай запретит скрытые дверные ручки машин

В Китае предложили запретить полностью скрытые дверные ручки автомобилей, которые могут не открыться после серьёзной аварии. Инициативу подготовило Министерство промышленности и информатизации КНР в рамках обновления требований к безопасности транспортных средств, сообщает Reuters.

Особое внимание китайские власти уделили механизмам, работающим от электрического привода. При повреждении аккумулятора или отключении бортового питания такая конструкция рискует выйти из строя. В результате находящиеся внутри люди могут оказаться заблокированными в салоне.

Подобная неисправность способна осложнить и работу спасателей. Если наружный механизм не сработает после столкновения, оперативно открыть дверь и добраться до пострадавших будет сложнее. Именно такие ситуации стали одним из оснований для пересмотра стандартов безопасности.

Полностью утопленные в кузов ручки особенно распространены среди электромобилей. В обычном положении они практически незаметны и появляются снаружи только при необходимости. Автопроизводители используют подобные решения ради улучшения аэродинамики и придания машинам современного внешнего вида.

Теперь китайское ведомство предлагает пересмотреть требования к подобным конструкциям. Соответствующие положения включены в проект новых правил для автомобильной промышленности.

С 1 января 2027 года автопроизводителей хотят обязать предоставлять подробную техническую документацию о новых конструктивных решениях и испытаниях: модели с недостаточной проверкой или недостоверными данными не получат одобрения, а до 1 июля 2027-го уже одобренные машины нужно будет дополнить сведениями об инновациях. При опасных недостатках и невыполнении требований возможны остановка производства и отзыв.

Проект также запрещает складные и гибкие дисплеи, поворотные кресла и сиденья с режимом «нулевой гравитации» во время движения, требуя сохранить физические органы управления для освещения, стеклоочистителей и других важнейших функций.

Ранее Life.ru рассказывал, что Tesla объявила об отзыве почти трёх миллионов электромобилей в Китае из-за проблем с аварийными дверными ручками. Причиной стала недостаточная заметность механических рычагов, предназначенных для экстренного открывания дверей изнутри. Их цвет практически совпадал с отделкой салона, что могло затруднить поиск в чрезвычайной ситуации.