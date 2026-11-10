Попытка сделать красивые фотографии на пальме обернулась для российской туристки поездкой в больницу на Бали. Девушка натёрла руку во время импровизированной фотосессии, а спустя несколько дней столкнулась с признаками воспаления. Об этом сообщает SHOT.

Россиянка попала в больницу на Бали после фотосессии на пальме. Фото © SHOT

По данным канала, необычное дерево отдыхающая приметила на пляже в первый же день отпуска. Ради эффектных кадров россиянка решила забраться на ствол, но в процессе натёрла мозоль.

Сначала небольшая травма не доставляла особого дискомфорта. Первые двое суток девушка практически не обращала внимания на образовавшийся пузырь и старалась его не трогать.

Однако на третий день ситуация изменилась. Жидкость внутри мозоли пожелтела, кожа вокруг покраснела, а рука начала сильно болеть. Испугавшись возможного заражения, туристка связалась со страховой компанией. Страховщик направил россиянку в местную больницу. Медикам пришлось вскрыть пузырь и промыть рану. Кроме того, пациентке сделали профилактический укол против столбняка.