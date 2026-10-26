Температура и сыпь после отпуска на Бали: У россиянки обнаружили редкий вирус Зика

Россиянка попала в инфекционную больницу в Москве после возвращения с Бали, где провела около двух недель. Позднее, по словам девушки, анализ выявил у неё вирус Зика. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Россиянка привезла с Бали редкую лихорадку Зика. Фото © Telegram / SHOT Проверка

Первые признаки недомогания появились уже после окончания путешествия. У туристки поднялась температура до 38 градусов, начались озноб и боли в конечностях. Затем на коже почти по всему телу выступила сыпь.

Из-за ухудшения самочувствия девушка вызвала скорую помощь. Её доставили в инфекционный стационар, где медики первоначально заподозрили лихорадку денге. Однако окончательные результаты исследования поступили позже, когда пациентку уже выписали. Как рассказала сама россиянка, ПЦР-тест оказался положительным на вирус Зика.

Основной путь передачи этой инфекции — укусы заражённых комаров. При этом заболевание нередко развивается без заметных симптомов. Особую угрозу заражение представляет для беременных женщин, поскольку вирус способен вызвать серьёзные нарушения развития будущего ребёнка.

В России случаи лихорадки Зика остаются единичными. Согласно приведённым SHOT ПРОВЕРКОЙ данным Роспотребнадзора, за 2025 год в стране выявили два завозных случая заболевания. В 2024 году только в Москве зарегистрировали пять подобных случаев.

Собственных очагов распространения инфекции на российской территории нет. К основным регионам риска относятся страны Азии, Африки и Латинской Америки, где встречаются комары — переносчики вируса.

Ранее Life.ru сообщал о предупреждении Роспотребнадзора по поводу инфекций, передающихся через укусы комаров. В ведомстве объяснили, что даже один укус заражённого насекомого может привести к заболеванию. В частности, комары рода Aedes способны переносить вирус Зика, лихорадку денге и чикунгунью. Специалисты призвали путешественников учитывать риски при посещении тропических стран и защищаться от укусов.