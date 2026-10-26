Температура и сыпь после отпуска на Бали: У россиянки обнаружили редкий вирус Зика
Россиянку госпитализировали с редкой лихорадкой Зика после отдыха на Бали
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Россиянка попала в инфекционную больницу в Москве после возвращения с Бали, где провела около двух недель. Позднее, по словам девушки, анализ выявил у неё вирус Зика. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Россиянка привезла с Бали редкую лихорадку Зика. Фото © Telegram / SHOT Проверка
Первые признаки недомогания появились уже после окончания путешествия. У туристки поднялась температура до 38 градусов, начались озноб и боли в конечностях. Затем на коже почти по всему телу выступила сыпь.
Из-за ухудшения самочувствия девушка вызвала скорую помощь. Её доставили в инфекционный стационар, где медики первоначально заподозрили лихорадку денге. Однако окончательные результаты исследования поступили позже, когда пациентку уже выписали. Как рассказала сама россиянка, ПЦР-тест оказался положительным на вирус Зика.
Основной путь передачи этой инфекции — укусы заражённых комаров. При этом заболевание нередко развивается без заметных симптомов. Особую угрозу заражение представляет для беременных женщин, поскольку вирус способен вызвать серьёзные нарушения развития будущего ребёнка.
В России случаи лихорадки Зика остаются единичными. Согласно приведённым SHOT ПРОВЕРКОЙ данным Роспотребнадзора, за 2025 год в стране выявили два завозных случая заболевания. В 2024 году только в Москве зарегистрировали пять подобных случаев.
Собственных очагов распространения инфекции на российской территории нет. К основным регионам риска относятся страны Азии, Африки и Латинской Америки, где встречаются комары — переносчики вируса.
Ранее Life.ru сообщал о предупреждении Роспотребнадзора по поводу инфекций, передающихся через укусы комаров. В ведомстве объяснили, что даже один укус заражённого насекомого может привести к заболеванию. В частности, комары рода Aedes способны переносить вирус Зика, лихорадку денге и чикунгунью. Специалисты призвали путешественников учитывать риски при посещении тропических стран и защищаться от укусов.
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