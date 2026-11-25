Желание получить красивые фотографии или угодить родственникам не должно становиться причиной для венчания. Супругам необходимо осознанно подходить к церковному браку и понимать его духовное значение, напомнили в Троице-Сергиевой лавре. О подготовке к таинству рассказало интернет-издание Regions.ru.

Священнослужители подчеркнули, что таинство не избавляет семью от житейских трудностей. Оно подразумевает готовность супругов сохранять верность, заботиться друг о друге и вместе преодолевать испытания.

«Венчание — не гарантия безоблачной семейной жизни и не защита от всех испытаний», — подчеркнули в обители.

Готовиться к таинству необходимо задолго до посещения храма. В лавре рекомендовали парам вместе молиться, участвовать в церковной жизни, открыто обсуждать отношения и учиться прислушиваться друг к другу.

Священнослужители также напомнили, что венчание не заменяет официальную регистрацию брака. Юридическое значение церковные браки утратили после революции 1917 года, однако в православной традиции таинство сохранило свою духовную ценность.