В Москве объявили дату открытия одного из главных зимних развлечений столицы. ГУМ-каток на Красной площади начнёт принимать посетителей 28 ноября.

Как сообщается на официальном сайте ледовой площадки, новый сезон продлится до 28 февраля 2027 года. Билеты поступят в продажу 22 ноября. Их можно будет приобрести онлайн или в кассах катка.