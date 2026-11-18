Красная площадь готовится к зиме: Стало известно, когда откроется знаменитый ГУМ-каток
ГУМ-каток на Красной площади откроется 28 ноября
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В Москве объявили дату открытия одного из главных зимних развлечений столицы. ГУМ-каток на Красной площади начнёт принимать посетителей 28 ноября.
Как сообщается на официальном сайте ледовой площадки, новый сезон продлится до 28 февраля 2027 года. Билеты поступят в продажу 22 ноября. Их можно будет приобрести онлайн или в кассах катка.
Для посетителей также будет работать пункт проката коньков. При этом администрация площадки предупредила москвичей и гостей столицы о мошеннических сайтах-двойниках, которые предлагают поддельные билеты. Единственный официальный сайт ГУМ-катка — gum-katok.ru.