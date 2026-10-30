Красная тряпка для быка: Почему солнечная осень в Петербурге может пробудить расчленителей

Увеличение количества солнечных дней в Петербурге вовсе не гарантирует снижения числа жестоких преступлений. Хорошая погода способна улучшать настроение, однако у людей с нестабильным эмоциональным состоянием её воздействие может оказаться совершенно иным. Об этом Life.ru рассказала нейропсихолог Ирина Коржаева.

Действительно, в Петербурге станет больше солнца, и невольно возникает вопрос: а станет ли меньше расчленёнки и прочих ужасных преступлений? Очень хотелось бы с оптимизмом сказать: «Да! Будет лучше!», но, к сожалению, наука не даёт однозначных ответов на этот счёт. Поэтому предсказать рост или спад преступности на фоне улучшения погоды – невозможно. Слишком много переменных, и человеческая психика – лишь одна из них. Ирина Коржаева Нейропсихолог

Казалось бы, солнце — это синоним счастья и радости. Так для большинства людей и работает: яркий свет, тепло, возможность проводить больше времени на улице — всё это повышает настроение и снижает общий уровень стресса. Но если человек уже находится на грани, предсказать, в какую сторону начнутся его качели, невозможно. Эмоциональное напряжение может как уменьшиться, так и обостриться, утверждает эксперт.

Кроме того, одни люди будут более расслаблены и благодушны, а другие могут от этого уйти в ещё большую агрессию на фоне контраста, пропасть между состояниями увеличивается и становится более заметной и непреодолимой, предупредила врач.

«Возникает своего рода «эффект поляризации»: чем ярче вокруг положительные эмоции, тем острее ощущается внутренняя дисгармония у тех, кто не может им соответствовать», — указала специалист.

На тех, кто склонен к зверству, это как красная тряпка. «Эффект поляризации» может быть спасительным сигналом и возможностью выйти из ситуации до совершения преступления. Получается своеобразный «стоп-кран» для психики.

Однако это может спровоцировать ещё больший всплеск агрессии, предупреждает Коржаева.

«Мне плохо, а ты улыбаешься» – этот диссонанс способен стать триггером для разрушительных импульсов. Всё зависит от индивидуальных особенностей, наличия поддержки и общего состояния психики», — сказала она.

Петербуржцы имеют некоторый иммунитет (привычку) к погодным перепадам — за долгие месяцы серости и дождей они научились адаптироваться к капризам неба, но такой сопротивляемости к преступлениям у них, конечно, нет, отметила нейропсихолог.

«Так что важно помнить: причина преступлений — это не перепад погоды, а распад контроля, отсутствие профилактики и системной поддержки. Погода может лишь стать фоном, но не первопричиной», — заключила собеседница.

Ранее Life.ru сообщал, что октябрь 2026 года стал самым солнечным в Петербурге за последние 20 лет. К 29 октября продолжительность солнечного сияния превысила 100 часов — подобного показателя Северная столица не видела с 2005 года, когда солнце светило 115 часов. Для сравнения: в особенно пасмурные годы жители города получали всего 36–50 часов солнечного света за весь октябрь.