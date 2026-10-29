В октябре солнце в Петербурге впервые за 20 лет светило более ста часов

Петербург переживает самый солнечный октябрь за последние 20 лет. К 29 октября солнце успело светить над городом более 100 часов — такого показателя Северная столица не видела с 2005 года. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Предыдущий столь же солнечный октябрь выдался 21 год назад. Тогда продолжительность солнечного сияния достигла 115 часов. Для сравнения: в особенно пасмурные годы петербуржцы получали всего 36–50 часов солнца за весь месяц.

Причём уходящий октябрь удивил не только количеством солнечных часов, но и температурой. По предварительным оценкам синоптика, он может занять третье место среди самых тёплых октябрей за всю историю метеонаблюдений в городе.

Впрочем, солнечная погода уже начинает сдавать позиции. К Петербургу приближается атмосферный фронт из Финляндии, который принесёт дожди в ночь на 30 октября. Осадки сохранятся и в пятницу, а в субботу, 31 октября, у солнца ещё появится шанс ненадолго выглянуть из-за облаков.

С приходом ноября начнётся постепенное похолодание. Резкого обвала температуры синоптики пока не ожидают, однако к середине следующей недели воздух днём может остыть до +4…+6 градусов, а по ночам столбики термометров будут приближаться к нулю.

При этом окончательного перехода к устойчивым холодам пока не прогнозируется. По словам Колесова, циклоны продолжат приносить в Петербург отдельные тёплые дни даже в первой половине ноября.