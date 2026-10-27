Москва потеряла шесть часов света, но это ещё цветочки: Климатолог раскрыл, где в России осенью почти исчезает день

В Мурманске и Норильске сокращение светового дня осенью ощущается особенно сильно: за несколько месяцев эти города переходят от круглосуточного солнечного света к полярной ночи. Об этом в беседе с Life.ru рассказал климатолог, руководитель метеорологического отделения Метеообсерватории МГУ Павел Константинов.

Масштаб перемен особенно заметен в сравнении с Москвой, где за осень световой день сокращается на 6 часов 22 минуты — с 13 часов 52 минут до 7 часов 30 минут. На Крайнем Севере изменения радикальнее.

Здесь изменение происходит наиболее драматично — от полярного дня, когда солнце вообще не заходит, до полярной ночи, когда формально насчитывается около четырёх условно светлых часов в сутки, но самого Солнца увидеть невозможно. Павел Константинов Климатолог, руководитель метеорологического отделения Метеообсерватории МГУ

В Санкт-Петербурге, Архангельске и Якутске световой день за осень сокращается как минимум вдвое. Все три города находятся в зоне белых ночей, поэтому даже в августе светло здесь долго, а к началу декабря на дневное освещение остаётся лишь несколько часов. При этом Солнце продолжает подниматься над горизонтом, в отличие от Мурманска, где уже 2 декабря начнётся полярная ночь. Она продлится до 11 января, и всё это время солнечный диск не будет виден.

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

«Таким образом, российские города, где осенью продолжительность дня уменьшается вдвое или даже сильнее, — это практически все города с белыми ночами, и Мурманск среди них выделяется наиболее радикально», — отметил эксперт.

Причину столь существенной разницы климатолог объяснил географической широтой. Чем ближе территория к полюсу, тем сильнее наклон земной оси сказывается на сезонной продолжительности дня.

Для сравнения эксперт привёл Сочи. Когда в конце ноября на севере страны уже почти не остаётся дневного света, на черноморском побережье Солнце освещает землю более восьми часов в сутки.

Быстрее всего осеннее сокращение светового дня происходит на северных островах России — Новой Земле и Земле Франца-Иосифа. Хотя буквально увидеть, как день исчезает на глазах, невозможно, именно здесь перемены наиболее стремительны, пояснил Константинов. Причина заключается в географической широте: Земля Франца-Иосифа, самый северный архипелаг России, находится всего в 900 километрах от Северного полюса. Чем ближе к полюсу, тем сильнее наклон земной оси влияет на продолжительность дня и тем быстрее он убывает осенью. В результате полярная ночь на архипелаге длится около 120–130 дней — начинается в середине октября и заканчивается лишь в конце февраля.

Ранее Life.ru сообщал, что летом 2026 года в Мурманске Солнце не заходило за горизонт 62 дня подряд — с 22 мая по 22 июля. В Норильске полярный день оказался ещё продолжительнее и длился около 66 суток. Зимой ситуация меняется на противоположную: в обоих городах наступает полярная ночь.