Световой день в столице сократится на 6 часов 22 минуты за три месяца осени

Продолжительность светового дня в Москве за три месяца осени уменьшится на 6 часов 22 минуты. К такому выводу пришли в Московском планетарии, сообщают РИА «Новости».

Как пояснили специалисты, в начале сентября световой день в столице составлял 13 часов 52 минуты, а к 30 ноября сократится до 7 часов 30 минут. Таким образом, за осень москвичи потеряют 382 минуты дневного света.

В планетарии уточнили, что сокращение светового дня осенью — естественный сезонный процесс. В это время Солнце всё позже поднимается над горизонтом и раньше заходит, из-за чего тёмное время суток постепенно становится длиннее.

Ранее Life.ru сообщал, что в центре Москвы с 27 по 29 октября могут временно ограничить работу мобильного интернета. Возможные ограничения затронут территорию в пределах Третьего транспортного кольца и связаны с проведением крупных международных мероприятий. При этом голосовая связь, домашний интернет и Wi-Fi должны продолжить работать в обычном режиме.