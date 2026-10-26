Мобильный интернет в центре Москвы могут ограничить на три дня

В центре Москвы с 27 по 29 октября могут временно ограничить работу мобильного интернета. Предполагается, что меры затронут территорию в пределах Третьего транспортного кольца. Согласно данным Минцифры, ограничения связаны с обеспечением безопасности во время крупных международных мероприятий.

В эти дни столица принимает саммит Форума стран — экспортёров газа и саммит «Россия — Африка». Первый состоится 27 октября, второй запланирован на 28–29 октября.

При этом полное отключение связи не предполагается. Согласно сообщению, голосовые звонки, домашний интернет и Wi-Fi должны продолжить работать в обычном режиме.

Доступ к наиболее востребованным и социально значимым сайтам и приложениям также планируется сохранить. Речь идёт о ресурсах из «белого списка», который используется для обеспечения работы важных цифровых сервисов в периоды ограничений мобильного интернета.

Точные часы возможных перебоев пока не названы.

Проведение международных мероприятий сопровождается и транспортными ограничениями. Московский Дептранс уже предупредил о временном перекрытии ряда улиц и набережных в центре города 27–29 октября.