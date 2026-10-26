Мобильный интернет в центре Москвы могут ограничить на три дня
В Москве с 27 по 29 октября могут ограничить мобильный интернет в пределах ТТК
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
В центре Москвы с 27 по 29 октября могут временно ограничить работу мобильного интернета. Предполагается, что меры затронут территорию в пределах Третьего транспортного кольца. Согласно данным Минцифры, ограничения связаны с обеспечением безопасности во время крупных международных мероприятий.
В эти дни столица принимает саммит Форума стран — экспортёров газа и саммит «Россия — Африка». Первый состоится 27 октября, второй запланирован на 28–29 октября.
При этом полное отключение связи не предполагается. Согласно сообщению, голосовые звонки, домашний интернет и Wi-Fi должны продолжить работать в обычном режиме.
Доступ к наиболее востребованным и социально значимым сайтам и приложениям также планируется сохранить. Речь идёт о ресурсах из «белого списка», который используется для обеспечения работы важных цифровых сервисов в периоды ограничений мобильного интернета.
Точные часы возможных перебоев пока не названы.
Проведение международных мероприятий сопровождается и транспортными ограничениями. Московский Дептранс уже предупредил о временном перекрытии ряда улиц и набережных в центре города 27–29 октября.
Ранее Life.ru сообщал о прибытии в Москву первых африканских делегаций. В частности, в российскую столицу уже прибыли президент Ганы Джон Драмани Махама и глава переходного периода Мали Ассими Гойта. Также стало известно о планах Путина провести не менее 20 двусторонних встреч на полях международного мероприятия.