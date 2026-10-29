Мороз и солнце, день бесснежный: Климатолог раскрыла сюрпризы зимы в Центральной России

Затяжной антициклон может привести к нехватке снега зимой в Центральной России, рассказала климатолог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова. По её словам, нисходящие потоки воздуха при такой погоде препятствуют образованию осадков.

Специалист пояснила, что для столичного региона бесснежные зимы не являются аномалией. Хотя годовое количество осадков здесь превышает 700 миллиметров, по сезонам они распределяются неравномерно. Она также обратила внимание на возможность длительных погодных отклонений: вслед за периодом обильных дождей может установиться продолжительная сухая погода.

«Зимнее количество осадков меньше летнего. Это характеризует определённую континентальность климата», — отметила эксперт в беседе с 360.ru.