«Краснодар» подписал контракт с уругвайским защитником Майсоном Родригесом

Футбольный клуб «Краснодар» объявил о переходе уругвайского защитника Майсона Родригеса. Контракт с 23-летним футболистом рассчитан до июня 2030 года. Как сообщили в клубе, новичок будет выступать под вторым номером.

Ранее Родригес играл за аргентинский «Унион», куда перешёл в середине 2025 года. За это время защитник провёл 37 матчей и забил один гол. «Краснодар» приобрёл половину прав на футболиста примерно за 4,5 млн долларов. Средства должны быть разделены между прежними владельцами прав — «Унионом» и уругвайским «Хувентуд Лас-Пьедрас».

Ранее Life.ru писал, что бразильский нападающий Габриэл Жезус перешёл из лондонского «Арсенала» в «Барселону». Информация о подписании соглашения появилась на официальном сайте каталонского клуба. Контракт с 29-летним игроком рассчитан на три сезона. Сумма компенсации за бразильца составила €10 млн.