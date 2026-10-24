«Краснодар» продлил серию без побед, пропустив от «Балтики» на 93-й минуте в РПЛ

«Краснодар» упустил победу над калининградской «Балтикой» в домашнем матче 12-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 1:1, причём гости сумели отыграться уже в компенсированное время.

Счёт на 30-й минуте открыл нападающий краснодарцев Джон Кордоба. Его гол позволил хозяевам выйти вперёд и сохранять преимущество практически до финального свистка. Однако на третьей добавленной ко второму тайму минуте защитник «Балтики» Лорис Муйоколо восстановил равновесие. Таким образом, калининградцы спаслись от поражения в самой концовке встречи.

Ничья продлила безвыигрышную серию обеих команд в чемпионате России до шести матчей. Ни «Краснодар», ни «Балтика» не могут одержать победу в РПЛ на протяжении полутора месяцев. «Быки» с 23 очками идут на третьей позиции в турнирной таблице, балтийцы набрали 14 баллов и занимают восьмую позицию.

Ранее Life.ru сообщал, что «Краснодар» сыграл вничью с московским «Локомотивом» со счётом 3:3. Встреча состоялась 17 октября в рамках 11-го тура РПЛ. Краснодарцы уступали со счётом 1:3, однако сумели отыграться благодаря голам Лукаса Оласы и Джона Кордобы в концовке матча. Тогда безвыигрышная серия клуба достигла пяти встреч.