Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 октября, 22:10

«Краснодар» продлил серию без побед, пропустив от «Балтики» на 93-й минуте в РПЛ

«Краснодар» упустил победу над «Балтикой» на 93-й минуте матча РПЛ

Обложка © Telegram / ФК «Краснодар»

Обложка © Telegram / ФК «Краснодар»

«Краснодар» упустил победу над калининградской «Балтикой» в домашнем матче 12-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 1:1, причём гости сумели отыграться уже в компенсированное время.

Счёт на 30-й минуте открыл нападающий краснодарцев Джон Кордоба. Его гол позволил хозяевам выйти вперёд и сохранять преимущество практически до финального свистка. Однако на третьей добавленной ко второму тайму минуте защитник «Балтики» Лорис Муйоколо восстановил равновесие. Таким образом, калининградцы спаслись от поражения в самой концовке встречи.

Ничья продлила безвыигрышную серию обеих команд в чемпионате России до шести матчей. Ни «Краснодар», ни «Балтика» не могут одержать победу в РПЛ на протяжении полутора месяцев. «Быки» с 23 очками идут на третьей позиции в турнирной таблице, балтийцы набрали 14 баллов и занимают восьмую позицию.

ПСЖ решил начать переговоры с Сафоновым о продлении контракта
ПСЖ решил начать переговоры с Сафоновым о продлении контракта

Ранее Life.ru сообщал, что «Краснодар» сыграл вничью с московским «Локомотивом» со счётом 3:3. Встреча состоялась 17 октября в рамках 11-го тура РПЛ. Краснодарцы уступали со счётом 1:3, однако сумели отыграться благодаря голам Лукаса Оласы и Джона Кордобы в концовке матча. Тогда безвыигрышная серия клуба достигла пяти встреч.

Больше новостей о российском и мировом футболе, трансферах и выступлениях наших игроков за рубежом — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Футбол
  • ФК Краснодар
  • ФК Балтика
  • рпл
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar