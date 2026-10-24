ПСЖ решил начать переговоры с Сафоновым о продлении контракта

Французский «Пари Сен-Жермен» намерен продлить соглашение с российским голкипером Матвеем Сафоновым, несмотря на критику его игры. Парижане рассчитывают сохранить 27-летнего футболиста на долгий срок и готовятся обсудить с ним новый контракт. Об этом сообщает портал Foot01 со ссылкой на PSGInside-Actus.

Руководство клуба поддерживает россиянина, а главный тренер Луис Энрике продолжает доверять ему место в стартовом составе. При этом Сафонова регулярно критикуют за пропущенные мячи, в том числе после недавних встреч с «Манчестер Сити» и «Барселоной».

По информации французского издания, парижане хотят продлить сотрудничество с вратарём до 2030 года. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2029-го. Официально о заключении нового соглашения пока не объявлялось.

Несмотря на доверие тренерского штаба, гарантировать Сафонову постоянное место первого номера клуб не собирается. Его дальнейший статус будет зависеть от выступлений, а конкуренция с Люкой Шевалье сохраняется.

В нынешнем сезоне российский вратарь провёл 12 матчей, пропустил 16 голов и один раз сохранил ворота сухими. По оценке Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 30 миллионов евро. Сафонов перебрался в Париж из «Краснодара» летом 2024 года. За это время он дважды выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Франции, а также стал обладателем Межконтинентального кубка ФИФА и других трофеев.

Ранее Life.ru рассказывал, что ПСЖ признал Сафонова лучшим игроком матча против «Страсбура». Россиянин получил самую высокую оценку среди участников встречи по версии Sofascore — 8,5 балла. Клуб также отметил его участие в голевой атаке, завершившейся третьим мячом парижан.