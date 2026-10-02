Краснодарец с головой ушёл под воду во время ливня из-за неогороженной ямы

Житель Краснодара провалился в затопленную яму и с головой ушёл под воду во время сильного ливня. Инцидент произошёл на пересечении улиц Тургенева и Монтажников, сообщил Telegram-канал «Краснодар и край».

Мужчина с головой провалился в затопленную яму посреди Краснодара. Видео © Telegram / Краснодар и край

Момент происшествия попал на камеру видеонаблюдения. На записи мужчина с зонтом идёт по залитой водой улице, после чего внезапно проваливается под воду. Спустя некоторое время он самостоятельно выбирается из ямы.

На этом участке коммунальные службы ремонтируют ливневую канализацию. По данным канала, подобных случаев было несколько. Очевидцы утверждают, что рабочую зону не огородили, а поток воды вынес трубы на проезжую часть. Информации о пострадавших и их состоянии не приводится.

Ранее супруги Александр и Елена погибли после падения их автомобиля в заполненную водой яму возле села Чулково в Нижегородской области. Мужчина и женщина ехали на рыбалку к озеру Ширьма, однако перестали выходить на связь. Позднее родственники и местные жители обнаружили провал на просёлочной дороге. По данным СМИ, родник постепенно размыл грунт под дорогой, после чего покрытие обрушилось под машиной. Автомобиль оказался примерно на восьмиметровой глубине в воде и грязи, а водолазы МЧС извлекли из него тела супругов.