Мечтавшие умереть в один день супруги погибли в яме под Нижним Новгородом
Обложка © VK/ ГУ МЧС России по Нижегородской области
Супруги Александр и Елена погибли после падения автомобиля в заполненную водой яму по пути на рыбалку. Трагедия произошла возле села Чулково Вачского округа Нижегородской области. Подробности произошедшего приводит kp.ru.
50-летний мужчина и его 47-летняя жена жили в деревне Казаково. В тот день они направлялись к озеру Ширьма, однако до места не добрались. Когда супруги перестали выходить на связь, родственники и соседи начали искать их и обнаружили на просёлочной дороге провал.
По данным издания, под дорогой находился родник, который со временем размыл грунт. Под поверхностью образовалась пустота, а затем участок дороги обрушился под автомобилем. Машина оказалась на глубине около восьми метров в воде и грязи.
На место прибыли спасатели. Водолазы Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС извлекли из автомобиля тела супругов. Поднять саму машину не удалось из-за состояния грунта.
Знакомые пары рассказали, что Александр и Елена часто ездили вместе на рыбалку. Обычно они выбирали другую сторону озера, однако в этот раз изменили привычный маршрут. По словам друзей, супруги были близки и говорили, что хотели бы умереть в один день.
Ранее мужчина и женщина погибли при ударе FPV-дрона по автомобилю в селе Зозули Борисовского округа Белгородской области. Беспилотник атаковал машину, в которой находились супруги. От полученных ранений оба скончались на месте. Региональные власти выразили соболезнования их родным и близким.
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