«Красное & Белое» сократит партии поставок из-за угрозы атак БПЛА

Сеть алкомаркетов «Красное & Белое» решила сократить на 70–75% объём товаров, принимаемых за одну поставку, из-за опасений ударов беспилотников по складам. Теперь компания готова разгружать не больше трети фуры за раз, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники на продовольственном рынке.

В самой сети подтвердили пересмотр системы логистики, объяснив его желанием сократить запасы продукции в распределительных центрах. Для этого поставщикам предлагают привозить товары меньшими партиями, но значительно чаще. По мнению ретейлера, такой подход позволит ускорить доставку продуктов и алкоголя в магазины.

При этом собеседники издания связывают изменения с попыткой компании обезопасить себя от возможных убытков при атаках БПЛА. Ещё в конце июля поставщикам предложили соглашение, освобождающее сеть от ответственности за повреждение или уничтожение товаров в результате попадания снарядов, ударов дронов и работы ПВО.

Позднее документ отозвали, пообещав пересмотреть условия с учётом замечаний партнёров. Однако источники утверждают, что производителям по-прежнему приходится выбирать между подписанием подобного соглашения и переходом на более частые отгрузки. В «Красном & Белом» это отрицают и заявляют, что вопрос заключения дополнительных договоров больше не поднимается.

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков предупредил, что новая схема существенно увеличит транспортные расходы производителей и фактически переложит на них часть рисков торговой сети. Представитель одной из крупных продовольственных компаний считает сокращение партий обычной рыночной практикой, хотя и признаёт неизбежный рост затрат. По данным «Коммерсанта», пока другие крупные ретейлеры к подобным мерам не прибегали.

Ранее Life.ru сообщал, что крупнейшие российские сети алкомаркетов начали сокращать количество магазинов. Тенденция затронула «Красное & Белое», «Бристоль», «Винлаб» и «Ароматный мир». Причинами стали падение продаж спиртного, рост цен и ужесточение региональных ограничений. По данным Росалкогольтабакконтроля, за первые восемь месяцев 2026 года реализация алкогольной продукции снизилась на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты отмечали, что торговые сети всё чаще отказываются от активного расширения в пользу повышения эффективности действующих точек. При этом небольшие независимые магазины теряют позиции ещё быстрее: за год их количество сократилось почти на 8%.