В России усилят требования к деловой репутации производителей алкоголя

В России планируют усилить контроль за деловой репутацией компаний, работающих в алкогольной отрасли. Информация об этом размещена на сайте официального публикования правовых актов.

Проверки будут касаться производителей и продавцов этилового спирта и алкогольной продукции. Оценивать намерены владельцев бизнеса, руководителей организаций и главных бухгалтеров.

При лицензировании будут проверять, не числятся ли связанные с компанией лица в специальном перечне граждан с неудовлетворительной деловой репутацией. Речь идёт в том числе о контролирующих бизнес лицах, членах органов управления, руководителях и главных бухгалтерах.

Такой механизм уже применяется к ряду производителей этилового спирта и крепкой алкогольной продукции. С ноября из действующего перечня исключений уберут висковый дистиллят, распространив требования и на его производителей.

Попасть в перечень можно, в частности, при наличии предусмотренных законом обстоятельств, связанных с аннулированием лицензии компании. Для отдельных руководителей и главных бухгалтеров нахождение в таком списке может повлечь требование об их замене.

Закон № 231-ФЗ был официально опубликован 4 июля. Основная часть его положений вступила в силу 1 сентября, однако нормы, касающиеся расширения требований к деловой репутации, начнут действовать с 1 ноября 2026 года.

Ранее Life.ru сообщал, что потребление алкоголя в России достигло 30-летнего минимума. За последние 12 месяцев показатель составил 7,52 литра на одного человека. В последний раз сопоставимый уровень фиксировали в 1996 году. Тогда на одного человека приходилось около 7,5 литра алкоголя.