Красное платье действительно способно сделать женщину привлекательнее в глазах окружающих. К такому выводу пришли учёные Венского университета, изучившие влияние цвета одежды на восприятие внешности и романтического интереса. Результаты исследования опубликованы в журнале Acta Psychologica, сообщает Daily Mail.

В эксперименте приняли участие 130 молодых людей. Добровольцам показывали фотографии женщин в красных и синих платьях, после чего просили оценить их привлекательность, открытость к романтическим отношениям и готовность к общению.

Выяснилось, что участницы в красных нарядах получали более высокие оценки по всем трём показателям. При этом эффект проявился не только среди мужчин. Женщины также воспринимали моделей в красном как более привлекательных. Более того, именно участницы эксперимента оценивали сексуальную привлекательность женщин в красных платьях и предполагаемые романтические сигналы от них выше, чем мужчины. Исследователи допускают, что красный цвет может ассоциироваться не только с желанием привлечь партнёра, но и с конкуренцией за внимание.

Учёные объясняют полученные результаты психологическими и эволюционными ассоциациями. Красный цвет традиционно связывают со страстью, романтикой и сексуальным интересом. Он также может восприниматься как символ уверенности, успеха и соперничества.

Авторы напомнили о более раннем исследовании Рочестерского университета, проведённом в 2012 году. Тогда специалисты также обнаружили связь между красным цветом женской одежды и восприятием романтической заинтересованности.