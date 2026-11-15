«Коза любит элегантность»: Россиянкам подобрали роскошный образ на Новый год
Стилист Лисовец посоветовал встречать Новый год в красном платье с декольте
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Для встречи 2027 года стоит выбрать приталенное красное платье с декольте и дополнить его золотыми украшениями, посоветовал стилист Владислав Лисовец. По его словам, для такого фасона подойдут мягкие струящиеся ткани.
«Год лучше встречать в чём-то элегантном, потому что коза у нас любит элегантность и, тем более, это абсолютный тренд сейчас», — отметил эксперт в беседе с «Газетой.ru».
Среди оттенков для праздничного наряда он рекомендовал выбрать бордовый, розовый или персиковый. Тем, кто предпочитает более спокойную гамму, подойдут бежевый, золотой или коричневый. Также можно сделать лёгкую укладку и естественный макияж.
Ранее для Life.ru подсчитали, во сколько обойдётся наряд на новогодний корпоратив. Если собираться с нуля и выбирать вещи в среднем ценовом сегменте, женский комплект с учётом маникюра потянет минимум на 23,5 тысячи рублей. Из них около 12 тысяч придётся на платье, ещё не меньше восьми тысяч — на туфли.