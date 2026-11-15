Для встречи 2027 года стоит выбрать приталенное красное платье с декольте и дополнить его золотыми украшениями, посоветовал стилист Владислав Лисовец. По его словам, для такого фасона подойдут мягкие струящиеся ткани.

«Год лучше встречать в чём-то элегантном, потому что коза у нас любит элегантность и, тем более, это абсолютный тренд сейчас», — отметил эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Среди оттенков для праздничного наряда он рекомендовал выбрать бордовый, розовый или персиковый. Тем, кто предпочитает более спокойную гамму, подойдут бежевый, золотой или коричневый. Также можно сделать лёгкую укладку и естественный макияж.