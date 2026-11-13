Собрать образ на новогодний корпоратив с нуля в среднем ценовом сегменте обойдётся женщине минимум в 23,5 тысячи рублей, мужчине — в 22 тысячи. «Индекс корпоратива» рассчитала для Life.ru Ольга Борисова, доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ.

По её подсчётам, женский образ складывается из платья за 12 тысяч рублей, туфель от 8 тысяч, украшения (бижутерия, броши) примерно за 2 тысячи и маникюра за 1,5–3 тысячи рублей. В мужском комплекте основные расходы — костюм с рубашкой примерно за 15 тысяч рублей и обувь от 7 тысяч.

Для женского образа Борисова предлагает платье длины миди или брючный костюм. Пайетки по-прежнему уместны, но блестеть, по её совету, должна только одна деталь. Акцент можно сделать и с помощью крупной броши или кулона.

Если корпоратив начинается сразу после работы, маникюр можно сделать заранее так, чтобы он подходил и для офиса, и для вечеринки. Борисова предлагает короткие или средней длины ногти овальной формы или мягкий квадрат. Из оттенков — молочный, приглушённый розовый или персиковый. Для дизайна подойдут тонкий френч, матовое покрытие или акцент на одном ногте.

Сэкономить можно на обуви и аксессуарах, если подходящие уже есть в гардеробе. Например, свои туфли и украшение снизят расчётную стоимость женского образа как минимум на 10 тысяч рублей.

Ранее стилист Владислав Лисовец советовал не надевать на корпоратив «всё лучшее сразу». Он отмечал, что праздничный наряд может быть ярче повседневного офисного, но с блеском легко переборщить.