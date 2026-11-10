Красное зарево неизвестного происхождения сняли в небе над Краматорском
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Жители Краматорска в ДНР запечатлели необычное зрелище после сообщений об ударе российских войск. Небо над городом приобрело насыщенный красный оттенок, а фотографии яркого зарева быстро разошлись по социальным сетям.
На снимках, сделанных в тёмное время суток, видно, как красное свечение заполняет значительную часть неба. Особенно отчётливо оно выделяется над тёмными силуэтами городских зданий.
Фотографии вызвали активное обсуждение среди местных жителей. Пользователи социальных сетей сравнивают происходящее с кадрами из фильмов-катастроф и делятся предположениями о возможном источнике яркого света.
Ранее Минобороны отчиталось об ударах по трём морским судам в Чёрном море. Два сухогруза и танкер с ГСМ действовали в интересах ВСУ.