Серия мощных взрывов прогремела неподалёку от популярного среди российских туристов отеля Sunny Days El Palacio в египетской Хургаде. После громких звуков отдыхающие увидели яркое зарево от пожара, заметное за несколько километров. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

Взрыв в Хургаде рядом с отелем с российскими туристами. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shiptanya_ / aramzamzamtour / cairomubasher

По словам туристов, раздалось не менее пяти-шести взрывов. Испуганные постояльцы выбежали из отеля и начали расспрашивать персонал о происходящем. Вскоре выяснилось, что рядом с гостиницей загорелся туристический катер United, который использовали для морских сафари и дайвинг-экскурсий.

Как утверждает SHOT, на судне находились баллоны для дайвинга. Под воздействием открытого пламени они начали взрываться, из-за чего отдыхающие слышали серию громких хлопков.

По информации египетского издания Al-Masry Al-Youm, пожар произошёл у пляжа № 4 на набережной Хургады. На место прибыли пожарные расчёты и бригады скорой помощи. Спасателям удалось потушить огонь и не допустить его распространения на соседние суда и здания.

Предварительно установлено, что в момент возгорания пассажиров на борту катера не было. О пострадавших не сообщается. Причины пожара устанавливают специалисты и правоохранительные органы Египта.

Ранее Life.ru сообщал о крупном пожаре на экскурсионном катере у берегов турецкого Фетхие. На борту находились 115 туристов, в том числе россияне. По предварительным данным, возгорание началось на кухне, после чего огонь стремительно распространился по судну. Пассажирам пришлось надеть спасательные жилеты и прыгать за борт, чтобы спастись от пламени. Прибывшая береговая охрана эвакуировала всех отдыхающих и доставила их в порт. Двое туристов надышались дымом и были госпитализированы. Сам катер полностью выгорел.