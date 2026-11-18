В Приморском крае дальневосточного леопарда заметили возле трассы Раздольное — Хасан. Редкий хищник спокойно шёл рядом с проезжей частью, пока мимо двигался автомобиль. Видео опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

Самый редкий леопард в мире попал на видео у трассы Раздольное — Хасан. Видео © Telegram / Amur Mash

На кадрах видно, как пятнистая кошка не спеша передвигается вдоль дороги и, судя по записи, не реагирует на приближающуюся машину. Животное заметили неподалёку от села Кравцовка.

Эта встреча произошла вскоре после гибели другого дальневосточного леопарда на том же участке. 5 ноября молодой самец выбежал на трассу, где столкнулся с автомобилем. Водитель попытался избежать наезда, но машина перевернулась, а хищник получил смертельные травмы. Мужчина также пострадал.

Трасса Раздольное — Хасан уже становилась местом подобных происшествий. В 2015 году здесь погиб леопард Меамур, а в 2017-м под колёса автомобиля попала самка Килли, которой удалось выжить.

В национальном парке «Земля леопарда» ранее призывали водителей соблюдать скоростной режим рядом с лесными массивами. Специалисты напоминают, что диким животным трудно оценить скорость приближающегося транспорта, а свет фар может дезориентировать их в темноте.

Дальневосточный леопард — один из самых редких крупных хищников планеты. По данным совместного российско-китайского мониторинга, в трансграничном резервате «Земля больших кошек» насчитывается 223 особи.