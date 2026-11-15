Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский вернулся в Кишинёв после поездки в Москву, за которую молдавские власти пригрозили ему пятилетним запретом на выезд из страны. Как сообщает Ziarul de Gardă, 15 ноября политик прибыл в международный аэропорт молдавской столицы.

Ранее Кишинёв объявил о намерении применить к Красносельскому ограничительные меры после его визита в Россию. В Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии заявили, что глава Приднестровья не согласовал поездку с центральными властями.

Поводом для недовольства стало награждение Красносельского в Кремле. Четвёртого ноября президент России Владимир Путин вручил ему орден Почёта за вклад в укрепление дружбы и сотрудничества. В Кишинёве церемонию расценили как политическую провокацию, направленную против европейской интеграции Молдавии.

Премьер-министр республики Василий Тофан ранее пояснил, что Красносельскому разрешат вернуться в Тирасполь, однако в течение пяти лет он не сможет пользоваться аэропортом Кишинёва для зарубежных поездок. При этом глава правительства не стал подробно разъяснять юридические основания ограничения, назвав ситуацию политическим вопросом.

Законность предполагаемого запрета уже вызвала споры в Молдавии. Представители правозащитной организации Promo-LEX отмечают, что ограничение свободы передвижения требует предусмотренных законом оснований и соответствующих процедур. Официального подтверждения вступления пятилетнего запрета в силу пока нет.