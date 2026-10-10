Красную куртку Майкла Джексона из клипа Thriller выставят на аукцион в Абу-Даби

Знаменитую красно-чёрную куртку Майкла Джексона из клипа Thriller выставят на аукцион 7 декабря. Организаторы рассчитывают выручить за культовую вещь более 10 миллионов долларов, пишет Fashion Times.

Торги под названием «Майкл Джексон: Модное наследие» пройдут в отеле Rosewood Abu Dhabi в ОАЭ. Главным лотом станет кожаная куртка, в которой поп-король снимался в легендарном музыкальном видео 1983 года.

Всего для съёмок Thriller изготовили два таких наряда. Один использовался в сценах с зомби и сейчас принадлежит наследникам артиста. Второй, который Джексон носил в остальных эпизодах, будет выставлен на продажу.

Особую ценность вещи придают личные надписи певца. На внутренней подкладке сохранилось посвящение «Бушу и Деннису, вся моя любовь, Майкл Джексон», адресованное его костюмерам Майклу Бушу и Деннису Томпкинсу. На рукаве артист также оставил автограф со словами «С любовью, Майкл Джексон».

Эта куртка уже установила рекорд в 2011 году. Тогда американский предприниматель Милтон Веррет приобрёл её за 1,81 миллиона долларов. Спустя 15 лет организаторы рассчитывают продать знаменитый предмет гардероба значительно дороже.

Также недавно в США выставили на продажу Rolls-Royce Silver Spur 1984 года, который Майкл Джексон вместе с братьями и сёстрами подарил своей матери Кэтрин. За автомобиль дилер Monza Car просит $49 035. Как утверждается в объявлении, семья Джексонов приобрела машину в 1984 году в качестве подарка ко Дню матери. Вместе с автомобилем сохранились документы, книги и персональный калифорнийский номер BWLYM.