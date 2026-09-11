Подарок Майкла Джексона маме продают за $49 тысяч: Что известно о редком Rolls-Royce

Rolls-Royce Silver Spur 1984 года, который, по данным продавца, Майкл Джексон вместе с братьями и сёстрами подарил своей матери Кэтрин, выставили на продажу в США. За автомобиль дилер Monza Car просит $49 035.

Как утверждается в объявлении, семья Джексонов приобрела машину в 1984 году в качестве подарка ко Дню матери. Вместе с автомобилем сохранились документы, книги и персональный калифорнийский номер BWLYM. По версии продавца, комбинация означает Because We Love You, Mother — «Потому что мы любим тебя, мама».

Silver Spur оснащён 6,75-литровым V8 и трёхступенчатой автоматической коробкой передач. На одометре — около 73,3 тысячи миль, то есть примерно 118 тысяч километров.

Это уже не первая попытка продать автомобиль. В декабре 2025 года его выставляли на Cars & Bids. Тогда за машину предложили максимум $10 500, однако торги завершились без сделки: установленная продавцом резервная цена достигнута не была.

История машины при этом основана прежде всего на документах и информации продавца. Cars & Bids также представлял Silver Spur как автомобиль, который, как сообщалось, принадлежал матери Майкла Джексона.

Вещи, связанные с королём поп-музыки, регулярно становятся аукционными лотами. Ранее Life.ru рассказывал, как носок Майкла Джексона, в котором он исполнял лунную походку, продали за 6,2 тысячи евро.