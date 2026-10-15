Красную рыбу и икру не повезут за границу: Рыбаки ДФО отказались от экспорта

Некоторые рыбопромышленные предприятия Дальнего Востока решили отказаться от экспорта красной рыбы и икры и направить всю продукцию на российский рынок. Об этом говорится в докладе Банка России о региональной экономике.

Причиной такого решения стал слабый лососевый промысел в 2026 году. За январь — сентябрь вылов лососёвых в регионах Дальневосточного федерального округа оказался более чем втрое ниже, чем за тот же период прошлого года.

«Основная причина — изменение климатических условий и слабый подход рыбы. Отдельные рыбопромышленные компании приняли решение об отказе от экспорта красной рыбы и икры, направив весь объём продукции на внутренний рынок», — говорится в отчёте ЦБ.

О сложной ситуации на путине ранее говорил глава Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, сезон отставал от прошлогоднего как по срокам, так и по объёмам добычи. К началу сентября рыбаки выловили около 90 тысяч тонн лососёвых, что было примерно в 2,5 раза меньше результата годичной давности. Итоговый объём в ведомстве оценивали примерно в 100–110 тысяч тонн.

Сокращение улова уже сказалось на производстве икры. За январь — август 2026 года выпуск лососевой икры в России уменьшился на 68,9% год к году — до 3,1 тысячи тонн. Для сравнения, за весь 2025 год предприятия произвели 12,6 тысячи тонн. Участники рынка ожидают, что по итогам нынешнего года объём составит около 4,5–5 тысяч тонн.

На фоне дефицита сырья выросли и цены. В середине октября на рынках Владивостока килограмм красной икры отдельных видов стоил 17–20 тысяч рублей. При этом к концу сентября дальневосточные рыбаки добыли около 97,5 тысячи тонн лососёвых против 335,5 тысячи тонн годом ранее.

О переходе на внутренний рынок отдельные компании сообщали и раньше. В сентябре Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания отказалась от экспорта красной рыбы и икры из-за ограниченного вылова и заявила, что весь доступный объём продукции направит российским покупателям.

Ранее сообщалось, что спрос на красную икру к Новому году может упасть на 75% из-за взлёта цен. Стоимость деликатеса в рознице способна вплотную приблизиться к отметке в 30 тысяч рублей за килограмм.