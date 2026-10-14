Спрос на красную икру к Новому году может упасть на 75% из-за взлёта цен

К предстоящим новогодним праздникам спрос на красную икру в России рискует сократиться сразу на 75% на фоне беспрецедентного взлёта цен. Стоимость деликатеса в рознице способна вплотную приблизиться к отметке в 30 тысяч рублей за килограмм, пишет SHOT.

Ключевым фактором столь масштабного подорожания стал сильнейший неурожай лососевых. Объёмы вылова тихоокеанской рыбы упали примерно в 3,5 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом — всего до 97,4 тысячи тонн. Специалисты связывают столь низкие показатели с комплексом проблем: аномальным потеплением морской воды, активизацией браконьеров в период нереста, наплывом акул в дальневосточных акваториях и общими неблагоприятными метеоусловиями во время путины.

Образовавшийся сырьевой дефицит уже спровоцировал колоссальный скачок оптовых котировок. Закупка килограмма продукции выросла с прежних 5–8 тысяч рублей до текущих 16–19 тысяч, и восходящий тренд сохраняется.

В торговых сетях констатируют неизбежную смену потребительской модели: из-за запредельных ценников магазины сократят присутствие на прилавках традиционных банок большого объема в пользу минимальной фасовки, при этом значительная часть покупателей может полностью исключить деликатес из праздничного меню.

Даже рыбные регионы Дальнего Востока столкнулись с рекордным ростом цен на красную икру, из-за чего жители традиционно промысловых краев рискуют остаться без главного новогоднего деликатеса. Рейд проекта SHOT ПРОВЕРКА по рынкам Владивостока показал, что стоимость килограмма продукции уже достигает 17–20 тысяч рублей.