На Сахалине впервые в России доставили икру на рыбоводный завод с помощью БПЛА

На Сахалине впервые в России доставили икру на рыбоводный завод с помощью беспилотника, который преодолел 17 километров всего за 17 минут. Об успешном рейсе сообщили в правительстве региона.

Перевозку организовали рыбоводное предприятие «Нерест» и авиакомпания «Аврора БАС». Для этого использовали беспилотник «Бражник», созданный сахалинским конструктором Эдуардом Абрамовым. Аппарат доставил груз из верховьев реки непосредственно на завод.

Главной сложностью стал маршрут через горную местность, где отсутствует постоянная радиосвязь с дроном. Специалисты разработали программное обеспечение, позволившее аппарату самостоятельно преодолеть весь путь. Полёт прошёл полностью в автоматическом режиме.

Раньше икру приходилось перевозить на квадроциклах по бездорожью, а затем перегружать в автомобиль. Наземный маршрут протяжённостью около 35 километров занимал больше часа. Использование беспилотника позволило существенно сократить время доставки.

Генеральный директор «Авроры БАС» Дмитрий Третьяков рассказал, что проект планируют расширить уже в следующем году. По его словам, подобную технологию можно применять не только в рыбоводстве, но и для перевозки небольших грузов в труднодоступные районы.

Губернатор Валерий Лимаренко подчеркнул, что беспилотная авиация особенно востребована на Сахалине из-за сложного рельефа и удалённости населённых пунктов. Помимо перевозок, такие аппараты могут использоваться для обследования инфраструктуры, экологического мониторинга и других практических задач.

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