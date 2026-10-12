«ЛизаАлерт» планирует внедрить БПЛА без спутниковой навигации до конца 2026 года

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» рассчитывает до конца 2026 года внедрить беспилотники, способные самостоятельно летать по заданному маршруту без спутниковой навигации. Об этом ТАСС сообщил председатель отряда Григорий Сергеев.

«Нам удалось сделать классную историю: беспилотники всё-таки летают, и результат рабочий — его уже можно использовать. Надеюсь, уже в этом году он будет доведён до практического применения», — рассказал Сергеев.

По его словам, необходимость разработки альтернативной навигации возникла из-за работы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Они создают помехи, которые затрудняют использование беспилотников при поиске пропавших людей.

«В этом году из-за работы средств радиоэлектронной борьбы у нас фактически отсутствует возможность запустить беспилотник по конкретному маршруту. Именно отсюда появилась задача летать с альтернативной навигацией», — пояснил глава отряда.

Разработки представили на технологическом конкурсе Национальной технологической инициативы Up Great «Автономный поиск». Его участники создают системы, позволяющие беспилотникам следовать по маршруту без использования глобальных навигационных спутниковых систем и без корректировки полёта оператором.

Такие технологии помогут поисковикам обследовать большие территории даже при отсутствии спутникового сигнала. В августе 2026 года четыре команды разработчиков вышли в финал конкурса по автономной навигации.

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