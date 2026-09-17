Красные пятна и проблемы с ЖКТ: Туристы из России жалуются на инфекции в Китае

В Китае туристы стали часто сталкиваться с кишечными инфекциями и крапивницей. Петербурженка попала в больницу на Бали спустя несколько дней после поездки в Китай: у неё появились красные зудящие пятна и проблемы с ЖКТ. Как сообщает SHOT, врачи диагностировали у женщины кишечную инфекцию и крапивницу.

Туристы жалуются на инфекции в Китае. Фото © Telegram / SHOT

Туристы жалуются на инфекции в Китае. Фото © Telegram / SHOT

По данным канала, 36-летняя Рината заметила высыпания ещё в конце отдыха в Китае, однако не стала обращаться за помощью из-за предстоящего перелёта. На Бали её состояние ухудшилось, после чего туристку госпитализировали.

SHOT также рассказал о россиянке Лане, которая около года живёт в Китае. Девушка утверждает, что за это время дважды сталкивалась с зудящими пятнами одновременно с расстройством пищеварения. К врачу она не обращалась и лечилась самостоятельно, поэтому её диагноз не установлен.

Крапивницу могут провоцировать разные факторы, включая инфекции и аллергические реакции. Основная причина инфекций в Китае — заражённая еда и вода. Проблемы могут возникать из-за сырых продуктов, плохо прожаренного мяса и напитков сомнительного происхождения.

Ранее сообщалось, что американские туристы потратили около 1,2 млн рублей на человека за эксклюзивный тур по «Золотому кольцу», включавший также Москву и Санкт-Петербург. Эта программа стала самой прибыльной для российского туррынка в 2026 году.