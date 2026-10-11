Красные ветви над Корсикой: Фотограф поймал редчайшие «молнии-призраки»

Ночное небо над французской Корсикой озарили гигантские алые вспышки, напоминающие разветвлённые молнии. Необычное зрелище оказалось редким атмосферным феноменом, известным как красные спрайты. Запечатлеть его удалось французскому фотографу Флориану Риу, который рассказал о своей находке в социальных сетях.

В отличие от привычных грозовых разрядов, спрайты возникают не внутри облаков, а значительно выше них — на высоте примерно 40–90 километров. Причудливые светящиеся образования напоминают огромных медуз с длинными щупальцами или перевёрнутые деревья. Их существование измеряется считанными миллисекундами, поэтому заметить подобные всполохи невооружённым глазом крайне сложно.

По словам фотографа, уникальные кадры были сделаны 10 сентября. При этом сама гроза бушевала неподалёку от итальянского Неаполя, примерно в 522 километрах от точки съёмки. Несмотря на внушительное расстояние, мощный электрический разряд удалось зафиксировать благодаря огромным размерам атмосферного свечения.

Ранее Life.ru сообщал о появлении гигантских красных спрайтов в небе над Тибетом во время грозы. Тогда очевидцы также заметили необычные светящиеся образования, напоминавшие огромные щупальца. Подобные разряды впервые удалось документально зафиксировать лишь в 1989 году, хотя рассказы о загадочных вспышках в верхних слоях атмосферы встречались значительно раньше.