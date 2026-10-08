Красота на 100 млн: МВД раскрыло финансовую пирамиду под видом косметического бизнеса

Полиция пресекла деятельность финансовой пирамиды, которую маскировали под бизнес по продаже косметики из натуральных компонентов. Организаторы привлекли от граждан свыше 100 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в MAX.

По данным ведомства, женщины активно рекламировали свои проекты и предлагали желающим вложить деньги в их развитие. Потенциальных инвесторов привлекали обещаниями доходности до 120% годовых. Однако выполнять обязательства по выплате процентов и возвращать заёмные средства, как установили правоохранители, организаторы не собирались. Заявленный косметический бизнес также развивать не планировали.

«По предварительным подсчётам, аферисты привлекли денежные средства граждан в размере свыше 100 миллионов рублей. Фактически организация действовала по принципу финансовой пирамиды», — рассказала Волк.

Схему пресекли сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Одну из подозреваемых задержали.

Следователи УВД по Западному административному округу Москвы возбудили шесть уголовных дел по статье о мошенничестве. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и других возможных участников схемы.

В августе правоохранители задержали предполагаемых организаторов другой крупной финансовой пирамиды, работавшей сразу в нескольких регионах России. По предварительным данным, через потребительские кооперативы у граждан привлекали деньги под обещания высоких процентов, а число пострадавших превысило две тысячи человек. Возможный ущерб оценили более чем в миллиард рублей. Первое время вкладчикам выплачивали дивиденды, однако затем отделения закрылись, а выдача денег прекратилась.