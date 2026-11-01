Роскомнадзор потребовал взыскать около четырёх тысяч рублей со стилиста Данила Фурса. Ведомство обратилось в суд Барнаула, однако решение по заявлению пока не принято. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Документы поступили 29 октября. Регулятор добивается выдачи судебного приказа на указанную сумму. Основания финансовых претензий в опубликованных материалах не раскрываются.

Возможной причиной обращения стала задолженность по обязательным отчислениям за распространение рекламы в интернете. Однако официального подтверждения связи требований именно с рекламным сбором пока нет.

С 1 апреля 2025 года в России действует обязательный трёхпроцентный сбор с доходов от распространения интернет-рекламы. Деньги перечисляются в федеральный бюджет, а за своевременностью и полнотой платежей следит Роскомнадзор.

Полученные средства направляются на государственную поддержку разработчиков отечественного программного обеспечения и правообладателей баз данных, включённых в специальный российский реестр.

Ранее Life.ru сообщал о финансовых претензиях Роскомнадзора к техноблогеру Wylsacom. Ведомство потребовало взыскать с Валентина Петухова ещё 468 тысяч рублей за обязательные рекламные отчисления. До этого суд уже обязал блогера выплатить более 1,2 миллиона рублей.