Роскомнадзор потребовал взыскать с блогера Wylsacom ещё 468 тысяч рублей

Популярный техноблогер Валентин Петухов, известный миллионам зрителей как Wylsacom, вновь оказался ответчиком по иску Роскомнадзора. Ведомство намерено взыскать с автора обзоров гаджетов почти полмиллиона рублей за обязательные рекламные отчисления. Об свидетельствуют судебные документы.

Согласно материалам Арбитражного суда Москвы, размер финансовых претензий составляет 468 119 рублей 16 копеек. Разбирательство пройдёт по упрощённой процедуре, которая предусматривает рассмотрение представленных документов без непосредственного участия сторон в заседании.

Для Петухова это уже не первый конфликт с регулятором из-за рекламных доходов. Ранее суд обязал блогера перечислить более 1,2 миллиона рублей. Тогда выяснилось, что за один квартал размещение коммерческих интеграций принесло ему порядка 40,4 миллиона рублей, однако предусмотренный законодательством трёхпроцентный сбор уплачен не был.

Wylsacom входит в число наиболее узнаваемых обозревателей электроники в российском интернете. Свой YouTube-проект он запустил ещё в 2011 году, постепенно превратив его в крупную медиаплощадку. Сегодня за публикациями автора следят более 11 миллионов подписчиков.