Красота требует жертв, в том числе отпуска: Из-за каких фото могут изъять загранпаспорт
МВД предупредило россиян о риске изъятия загранпаспорта из-за селфи и фильтров
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Россияне рискуют лишиться загранпаспорта при пересечении границы из-за использования отредактированных фотографий или зеркальных селфи. В миграционной службе МВД предупредили, что случаи изъятия документов из-за несоответствия снимков внешности их владельцев участились.
При оформлении удостоверения личности для зарубежных поездок нельзя менять черты лица с помощью фоторедакторов и фильтров. На изображении должны быть различимы родинки, шрамы, морщины и другие индивидуальные особенности человека. Проблемы также может создать чрезмерный макияж.
Отдельную опасность представляют снимки, сделанные на фронтальную камеру смартфона. Многие устройства сохраняют изображение в зеркальном отражении, из-за чего естественная асимметрия лица и особые приметы оказываются на противоположной стороне.
«Для человека, который смотрит на своё селфи, это незаметно, однако для сотрудника пограничного контроля такое несоответствие является основанием для сомнений в подлинности документа», — пояснили в ведомстве.
Размер фотографии должен составлять 35 на 45 миллиметров. Сниматься необходимо на белом фоне, глядя прямо в объектив с закрытым ртом и открытыми глазами. Не допускаются затемнённые очки, верхняя одежда и шарфы, скрывающие подбородок. Исключение предусмотрено для головных уборов, которые граждане носят по религиозным убеждениям и которые не закрывают овал лица.
При получении биометрического загранпаспорта сроком на 10 лет приносить бумажные фотографии не требуется. Заявителя снимут непосредственно в подразделении МВД.
Ранее, 23 ноября, адвокат Андрей Алёшкин рассказал Life.ru, в каких случаях загранпаспорт можно получить всего за три рабочих дня. Основаниями для ускоренного оформления могут стать необходимость экстренного лечения за рубежом, тяжёлая болезнь или смерть близкого родственника. Подтвердить соответствующие обстоятельства потребуется документально.