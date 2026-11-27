Россияне рискуют лишиться загранпаспорта при пересечении границы из-за использования отредактированных фотографий или зеркальных селфи. В миграционной службе МВД предупредили, что случаи изъятия документов из-за несоответствия снимков внешности их владельцев участились.

При оформлении удостоверения личности для зарубежных поездок нельзя менять черты лица с помощью фоторедакторов и фильтров. На изображении должны быть различимы родинки, шрамы, морщины и другие индивидуальные особенности человека. Проблемы также может создать чрезмерный макияж.

Отдельную опасность представляют снимки, сделанные на фронтальную камеру смартфона. Многие устройства сохраняют изображение в зеркальном отражении, из-за чего естественная асимметрия лица и особые приметы оказываются на противоположной стороне.

«Для человека, который смотрит на своё селфи, это незаметно, однако для сотрудника пограничного контроля такое несоответствие является основанием для сомнений в подлинности документа», — пояснили в ведомстве.

Размер фотографии должен составлять 35 на 45 миллиметров. Сниматься необходимо на белом фоне, глядя прямо в объектив с закрытым ртом и открытыми глазами. Не допускаются затемнённые очки, верхняя одежда и шарфы, скрывающие подбородок. Исключение предусмотрено для головных уборов, которые граждане носят по религиозным убеждениям и которые не закрывают овал лица.

При получении биометрического загранпаспорта сроком на 10 лет приносить бумажные фотографии не требуется. Заявителя снимут непосредственно в подразделении МВД.