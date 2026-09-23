Кравцов: Абитуриентам педвузов вернут профильный ЕГЭ с 2027 года

С 2027 года абитуриенты педагогических вузов будут сдавать ЕГЭ по профильному предмету, который связан с выбранным направлением подготовки. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Со следующего года мы возвращаем эту практику. Абитуриенты, поступающие на педагогические направления, будут сдавать предмет по своему направлению. Предмет зависит от профиля подготовки», — приводит слова министра РИА «Новости».

До этого при поступлении на педагогические специальности действовал принцип соответствия экзамена выбранной профессии. Будущие учителя математики сдавали математику, преподаватели истории — историю. Позже такой порядок отменили.

Сейчас абитуриенты педагогических направлений сдают ЕГЭ по обществознанию в качестве обязательного вступительного испытания. С 2027 года вместо этого экзамена потребуется профильный предмет, соответствующий будущей специальности.

Ранее Life.ru сообщал, что с 2027 года старшеклассники смогут изучать все школьные предметы только на базовом уровне. Сергей Кравцов заявил, что требование выбирать как минимум два предмета для углублённого изучения отменят.