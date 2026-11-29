Российских девятиклассников ждёт новое обязательное испытание перед итоговой аттестацией. Первый массовый устный экзамен по истории планируют провести весной 2028 года. Ежегодно его будут сдавать около 1,5 миллиона школьников, сообщил РИА «Новости» министр просвещения Сергей Кравцов.

Сейчас ведомство готовится к запуску нового формата проверки знаний. В 2026/2027 учебном году экзамен тестируют в отдельных школах, чтобы оценить разные варианты заданий и отработать организацию испытания. Следующий этап подготовки запланирован на весну 2027 года: тогда специалисты вместе с учителями-практиками определят окончательную модель.

«Первое обязательное устное собеседование по истории для девятиклассников состоится во втором полугодии 2027/2028 учебного года. Ежегодно его будут проходить около полутора миллионов школьников — и мы хотим, чтобы экзамен стал для них не стрессом, а разговором о своей стране», — заявил Кравцов.

Школьникам и педагогам заранее предоставят возможность ознакомиться с требованиями и подготовиться к нововведению. Демонстрационные варианты заданий и порядок проведения испытания должны опубликовать до 1 сентября 2027 года.

При этом новый экзамен не заменит уже существующее итоговое собеседование по русскому языку. Оно сохранится в системе аттестации, а история станет ещё одним обязательным устным испытанием для выпускников девятых классов.

Ранее Life.ru писал, что устный экзамен по истории для девятиклассников введут только в 2028 году. Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев уточнил, что в 2026 и 2027 годах обязательную проверку знаний проводить не будут. Первым выпускникам предстоит пройти испытание весной 2028 года, причём результаты станут одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации.