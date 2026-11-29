Стало известно, зададут ли школьникам домашние задания на новогодние каникулы
Российских школьников освободят от домашних заданий в новогодние каникулы
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Российским школьникам не придётся выполнять домашние задания во время новогодних каникул. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
«На период каникул домашние задания не задаются», — приводит слова министра ТАСС.
Министерство просвещения рекомендовало школам организовать зимний отдых учащихся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно.
Ранее Life.ru писал, что в нынешнем учебном году зимние каникулы российских школьников продлятся 11 дней — на сутки меньше, чем годом ранее. В прошлом учебном году дети отдыхали с 31 декабря по 11 января включительно. При этом школы не обязаны придерживаться единого графика каникул.
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