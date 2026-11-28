Зимние каникулы российских школьников в 2026/27 учебном году будут на один день короче прошлогодних и составят 11 дней. Об этом сообщили в Минпросвещения России.

Согласно рекомендациям ведомства, школьники, которые учатся по четвертям, смогут отдыхать с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027-го включительно. В предыдущем учебном году зимние каникулы были рассчитаны на 12 дней — с 31 декабря по 11 января.

При этом единый график не является обязательным для всех образовательных учреждений. Каждая школа вправе самостоятельно устанавливать продолжительность и даты каникул с учётом действующих санитарных требований.

«При этом суммарная продолжительность каникул в течение учебного года устанавливается образовательными организациями с ориентиром на требования Роспотребнадзора, чтобы дети отдыхали достаточно и восстанавливали силы для успешного освоения образовательной программы», — приводит ТАСС уточнение министерства.

Для первоклассников предусмотрена дополнительная неделя отдыха с 15 по 21 февраля. Весенние каникулы при четвертной системе рекомендовано провести с 27 марта по 4 апреля, а летние начнутся 27 мая.

Ранее Life.ru сообщал о рекомендации Роспотребнадзора перевести российские школы на пятидневную учебную неделю. Специалисты считают, что дополнительный выходной поможет детям восстанавливаться после занятий и снизит риск переутомления. При этом шестидневку разрешается сохранять, если переход на новый график приведёт к нарушению санитарных нормативов или допустимой учебной нагрузки.