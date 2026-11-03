Дополнительные уроки для школьников, которые не успевают усваивать программу, могут включить в расписание осенних и зимних каникул. Такую возможность предложил рассмотреть заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб, пишет РИА «Новости».

По замыслу Гриба, такая практика позволит детям восполнить пробелы в знаниях без необходимости ждать, пока трудности с освоением материала скажутся на дальнейшей учёбе. Речь идёт о школьниках, которые сами хотят наверстать пропущенные темы или разобраться с тем, что не удалось усвоить во время учебного года.

Организовывать дополнительные уроки предлагается не только на каникулах, но и по выходным. Он считает, что занятия должны быть добровольными, а учителям за работу в дни отдыха необходимо доплачивать.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что бороться с использованием искусственного интеллекта в учебных заведениях бессмысленно. Вместо запретов нужно научить детей применять ИИ как помощника в учёбе, а не как замену самостоятельной работе. В ряде стран при этом переходят от тестов к устным экзаменам. Такой формат затрудняет использование искусственного интеллекта при сдаче экзаменов.