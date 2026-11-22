Субботу предложили оставить для отдыха: Роспотребнадзор выступил за пятидневку в школах
Роспотребнадзор рекомендовал российским школам перейти на пятидневку
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Российским школам рекомендовали отказаться от занятий по субботам и перейти на пятидневную учебную неделю, чтобы у детей оставалось больше времени на отдых. Такое предложение содержится в методических рекомендациях ведомства.
Пятидневку рекомендуется вводить в образовательных учреждениях, где количество учеников соответствует проектной вместимости школьных зданий. При этом новый режим не является обязательным для всех школ страны.
«При соответствии количества обучающихся проектной вместимости зданий образовательной организации для всех обучающихся рекомендуется 5-дневный недельный учебный режим», — говорится в документе.
Специалисты объяснили, что дополнительный выходной позволяет школьникам лучше восстанавливаться после занятий и снижает риск переутомления. Сейчас в некоторых российских школах сохраняется шестидневная учебная неделя, а решение о таком графике образовательные учреждения принимают самостоятельно.
Отдельное внимание Роспотребнадзор уделил организации каникул. В течение учебного года рекомендуется предусматривать не менее трёх периодов отдыха продолжительностью от семи дней каждый. Оптимальным вариантом специалисты называют чередование пяти-шести недель занятий с одной неделей каникул.
При этом полностью отказываться от шестидневки ведомство не требует. Если пятидневный график невозможно организовать без нарушения санитарных нормативов или допустимой учебной нагрузки, школы могут сохранить занятия по субботам.
Ранее Life.ru рассказывал о графике школьных каникул на 2026–2027 учебный год. Согласно рекомендациям Минпросвещения, зимний отдых для учащихся по четвертной системе продлится с 31 декабря по 10 января, а весенние каникулы запланированы с 27 марта по 4 апреля. Для первоклассников предусмотрена дополнительная неделя отдыха в феврале