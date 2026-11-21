Группы продлённого дня в российских государственных и муниципальных школах должны стать бесплатными для родителей, а расходы на их содержание необходимо полностью переложить на бюджет. С такой инициативой выступил лидер «Справедливой России», глава думской фракции Сергей Миронов. Своё предложение парламентарий опубликовал в Telegram-канале.

По мнению депутата, пребывание ребёнка в школе после окончания уроков следует сделать полноценной частью образовательного процесса. Сейчас продлёнка зачастую воспринимается лишь как дополнительная услуга, позволяющая оставить ученика под присмотром взрослых до возвращения родителей с работы.

«Она должна стать полноценной частью школьного дня, а не просто услугой «присмотра и ухода», — подчеркнул Миронов.

Политик обратил внимание, что для многих родителей продлёнка является не вопросом удобства, а жизненной необходимостью. Поэтому, считает он, доступ к таким группам не должен зависеть от финансовых возможностей семьи.

Отдельное внимание парламентарий предложил уделить оплате труда педагогов. По его убеждению, каждый час, проведённый учителем с детьми после основных занятий, должен гарантированно оплачиваться по достойной ставке. Таким образом, инициатива предусматривает одновременно снижение расходов родителей и обеспечение справедливого вознаграждения сотрудников школ.