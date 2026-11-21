В Госдуме предложили сделать бесплатной продлёнку в школах
Депутат Миронов призвал финансировать школьную продлёнку из бюджета
Обложка © Life.ru
Группы продлённого дня в российских государственных и муниципальных школах должны стать бесплатными для родителей, а расходы на их содержание необходимо полностью переложить на бюджет. С такой инициативой выступил лидер «Справедливой России», глава думской фракции Сергей Миронов. Своё предложение парламентарий опубликовал в Telegram-канале.
По мнению депутата, пребывание ребёнка в школе после окончания уроков следует сделать полноценной частью образовательного процесса. Сейчас продлёнка зачастую воспринимается лишь как дополнительная услуга, позволяющая оставить ученика под присмотром взрослых до возвращения родителей с работы.
«Она должна стать полноценной частью школьного дня, а не просто услугой «присмотра и ухода», — подчеркнул Миронов.
Политик обратил внимание, что для многих родителей продлёнка является не вопросом удобства, а жизненной необходимостью. Поэтому, считает он, доступ к таким группам не должен зависеть от финансовых возможностей семьи.
Отдельное внимание парламентарий предложил уделить оплате труда педагогов. По его убеждению, каждый час, проведённый учителем с детьми после основных занятий, должен гарантированно оплачиваться по достойной ставке. Таким образом, инициатива предусматривает одновременно снижение расходов родителей и обеспечение справедливого вознаграждения сотрудников школ.
Ранее Life.ru сообщал о предложении продлить работу детских садов до 20:00 и открыть группы продлённого дня во всех начальных школах России. Инициатива предусматривает финансирование дополнительных занятий в том числе за счёт федерального бюджета. Предполагается, что такие меры помогут работающим родителям, которым сложно забирать детей сразу после окончания уроков.