Плотное расписание уроков и кружков не гарантирует ребёнку успешного развития. Напротив, чрезмерная занятость может привести к хроническому переутомлению, тревожности и потере интереса к учёбе. Об этом Life.ru рассказала эксперт Минпросвещения, учёный секретарь ФГБНУ «Институт развития, здоровья и адаптации ребёнка», кандидат биологических наук Оксана Адамовская.

По словам специалиста, при постоянной учебной нагрузке в первую очередь страдают память и внимание — функции, необходимые для успешного обучения. Среди возможных последствий также снижение иммунитета и негативное отношение к занятиям.

Адамовская отмечает, что свободное время — это не «просто отдых», а элемент развития, это время для формирования самостоятельности, общения со сверстниками и занятий по интересам.

Перегрузка формируется не одним дополнительным занятием, а совокупностью нагрузок: уроки, домашние задания, дополнительное образование, самостоятельная подготовка, дорога. Важно обеспечивать двигательную активность ребёнка в течение дня — не менее одного часа — и чередовать виды деятельности (умственную и физическую). Оксана Адамовская Эксперт Минпросвещения, ученый секретарь ФГБНУ «Институт развития, здоровья и адаптации ребенка», кандидат биологических наук

По данным исследований Института развития, здоровья и адаптации ребёнка, у значительной части школьников наблюдается недостаток физической активности. Особенно заметна эта проблема в старших классах. По мере взросления дети реже посещают спортивные секции, а время, которое они могли бы уделять движению, всё чаще занимают подготовка к экзаменам и поступлению в вузы.

Избыточная нагрузка может отражаться и на самочувствии. У ребёнка нарушаются сон и аппетит, возникают головные боли или боли в животе без очевидной причины. Он может чаще болеть, хуже учиться, испытывать трудности с концентрацией и терять интерес даже к любимым занятиям. При таких жалобах эксперт рекомендует прежде всего обратиться к педиатру, чтобы исключить заболевание.

«Чётких норм не существует, важен баланс между учёбой, отдыхом, физической активностью и временем с семьёй», — объяснила эксперт.

Особенно осторожно стоит подходить к дополнительным занятиям первоклассников. В первые полтора-два месяца, пока ребёнок адаптируется к школе, Адамовская не рекомендует записывать его в новые кружки и секции.

Выбирать занятия лучше вместе с ребёнком, ориентируясь на его интересы. По словам специалиста, добровольно выбранные занятия утомляют меньше, чем навязанные взрослыми.

«Ключевой ориентир – не количество кружков, а состояние ребенка: одному ребенку под силу три секции, другому тяжело даже с одной», — подчеркнула Адамовская.

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