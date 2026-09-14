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Опубликовано 14 сентября, 00:59

Кравцов объяснил, как школы будут работать во время выборов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российские школы продолжат работать в дни выборов, если в зданиях удастся разделить потоки учеников и избирателей. В остальных случаях детям организуют другие формы занятий и внеклассные мероприятия, сообщил ТАСС министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Решение каждая образовательная организация будет принимать самостоятельно. Школы должны учитывать требования безопасности и то, как организован учебный процесс в конкретном здании.

«Там, где есть возможность обеспечить отдельные потоки граждан, школы будут работать в обычном режиме. Где этой возможности нет, для учеников проведут различные активности, среди которых могут быть экскурсии, посещение музеев и парков, другие внеклассные мероприятия. У нас широкие возможности организовать дополнительное образование для школьников, не отменяя учебный день», — сказал Кравцов в кулуарах Всемирного фестиваля молодёжи.

Проведение голосования само по себе не означает отмену учебного дня. Если совместить занятия и работу избирательного участка нельзя, ученикам предложат альтернативную программу вне обычных уроков. Кравцов отметил, что такой порядок позволяет одновременно соблюдать требования безопасности и не мешать работе участков. В качестве замены урокам школы смогут использовать дополнительное образование, экскурсионные программы и другие занятия.

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Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о попытках западных стран поставить под сомнение предстоящие выборы в Госдуму. Он назвал голосование одним из ключевых политических событий и связал возможную критику с желанием оспорить честность избирательного процесса. Министр также говорил об активности внутри России людей, которые, по его мнению, помогают реализации подобных планов. Отдельно Лавров упоминал террористическую деятельность, которую связывал с попытками ослабить позиции России в интересах Киева.

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Антон Голыбин
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