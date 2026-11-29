На обязательном устном экзамене по истории девятиклассникам предстоит объяснять причины исторических событий и аргументировать свою точку зрения. Об этом министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал РИА «Новости».

«Проверяться будет не заучивание дат, а умение рассуждать: объяснить причины событий, аргументировать свою точку зрения», — подчеркнул министр.

Все задания составят на основе единых государственных учебников истории, по которым уже занимаются школьники. Первое обязательное собеседование состоится весной 2028 года. По оценке Кравцова, ежегодно его будут проходить около 1,5 миллиона учащихся.