Кравцов заявил о борьбе с необъективными оценками в российских школах

В российских школах хотят сделать систему оценивания более понятной и единой. Министерство просвещения системно работает над тем, чтобы снизить влияние субъективного подхода при выставлении отметок, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

По словам министра, раньше в разных образовательных учреждениях могли действовать разные требования к оценкам. Из-за этого отметка не всегда отражала реальный уровень знаний ученика.

«Сегодня Минпросвещения системно решает эту проблему», — заявил Кравцов в беседе с ТАСС.

Глава ведомства отметил, что более прозрачные критерии позволяют точнее оценивать подготовку школьников. Такой подход уже используется при проведении государственной итоговой аттестации — ОГЭ и ЕГЭ.

По словам Кравцова, традиционная пятибалльная система не всегда позволяет подробно показать уровень знаний ученика. Чёткие критерии оценки, по мнению министра, помогают сделать результаты более объективными и понятными для школьников, родителей и педагогов.

Ранее Life.ru писал, что Минпросвещения запустило круглосуточную линию психологической помощи «Школа доверия». Обратиться туда могут школьники, родители и учителя, если сталкиваются с конфликтами или сложностями в образовательной среде. Специалисты помогают разобраться в проблемных ситуациях и при необходимости не допустить их дальнейшего развития.